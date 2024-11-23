Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, Gazze'de tıbbi koridor açılması talebiyle yürüdü

        Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek üzere bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları, sessiz yürüyüşlerinin 54'üncü haftasında Gazze için tıbbi koridor açılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, Gazze'de tıbbi koridor açılması talebiyle yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek üzere bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları, sessiz yürüyüşlerinin 54'üncü haftasında Gazze için tıbbi koridor açılmasını istedi.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde toplanan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının yanı sıra "Biz şehadete susamış hekimleriz", "Tıbbi koridorumuzu açın, biz hazırız", "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın, hesabını veremeyiz" yazılı dövizlerle Yakutiye Medresesi'ne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, her cumartesi bir araya gelerek sabrı Gazze'den öğrenen ve Gazze'nin sesi olmaya çalışan gönüllüler olduklarını söyledi.

        Geçen hafta Gazze'ye tıbbi koridor açılması için Ankara'da bulunduklarını ifade eden Çiftçi, orada canlı bağlantı kurulan Gazze Sağlık Müdürü'nün Allah'a kavuşuncaya kadar meydanı terk etmeyeceklerini söylediğini aktardı.

        Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkını bu şekilde bırakmayacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sağlık sistemi çökmüş, 2 milyon nüfuslu, içi yaralı dolu mazlum beldeyi tek mi bırakacağız? İçinde otobüs geçen hastaneleri, ambulans helikopter ve uçakları bulunan Müslüman ülke olmamıza rağmen masum çocukların yaralarını saramayacak mıyız? İşte bu sebeple her fırsatta tıbbi koridor talep ediyoruz. Bütün sağlıkçılar adına yaralıların bize getirildiği, bizim yaralılara götürüldüğümüz, sağlık malzemelerinin yakılıp bombalanmadan güvenle Gazze'ye ulaşacağı tıbbi koridor talep ediyoruz."

        Vatandaşlar ve çocukların da destek verdiği yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sonra erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Kandemir, Erzurum'daki ilçe kongresinde konuştu:
        AK Parti'li Kandemir, Erzurum'daki ilçe kongresinde konuştu:
        Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti
        Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti
        Erzurum'da akademisyenler kadına yönelik şiddeti konuştu
        Erzurum'da akademisyenler kadına yönelik şiddeti konuştu
        'Polisim' deyip, internet kafeden çocukları çıkardı
        'Polisim' deyip, internet kafeden çocukları çıkardı
        Prof. Dr. Işık: Çevre konusunda Trump'tan daha sıkı adımlar bekleniyor
        Prof. Dr. Işık: Çevre konusunda Trump'tan daha sıkı adımlar bekleniyor
        Erzurum'da 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı
        Erzurum'da 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı