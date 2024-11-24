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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:45
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 67 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 67 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk. 67 Furkan Özhan), Teklic, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 67 Mamba)

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 90+3 Adnan Uğur), Johnson, Camacho (Dk. 82 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 82 Berkay Dabanlı), Lamkel, Wesley (Dk. 90+3 Baran Demiroğlu)

        Goller: Dk. 30 Göktan Gürpüz, Dk. 44 Wesley, Dk. 83 Berkay Dabanlı (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        Kırmızı kart: Dk. 78 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Johnson, Dk. 37 Djilobodji, Dk. 90+4 Adnan Uğur, (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 70 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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