Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 67 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 67 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk. 67 Furkan Özhan), Teklic, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 67 Mamba)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 90+3 Adnan Uğur), Johnson, Camacho (Dk. 82 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 82 Berkay Dabanlı), Lamkel, Wesley (Dk. 90+3 Baran Demiroğlu)
Goller: Dk. 30 Göktan Gürpüz, Dk. 44 Wesley, Dk. 83 Berkay Dabanlı (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 78 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 14 Johnson, Dk. 37 Djilobodji, Dk. 90+4 Adnan Uğur, (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 70 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
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