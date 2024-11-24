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        Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin yardımcı antrenörü Yusuf Randa, rakip takımı tebrik ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:28
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        Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin yardımcı antrenörü Yusuf Randa, rakip takımı tebrik ettiğini söyledi.

        Yusuf Randa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde teknik direktör Hakan Kutlu'nun hakemle sahaya baktıklarını ve aralarında maçla ilgili bir diyaloğun geçtiğini belirtti.

        Kutlu'nun hakeme itiraz etmeyeceğini söylediğini aktaran Randa, "Birinci golde Yakup'a faul vardı hakem hocaları bunu değerlendirebilir ama faul vermedi. Top taca çıktı oyuncu yerde sonuçta bir aksiyondan çıktı. Tacı attırıyor ve gol yiyoruz. Biz buna bağlamıyoruz Cihan hoca hızlı başlattı gibi değil ama kurala göre yerde yatan bir oyuncu varsa ve aksiyondan çıkmışsa bakması lazım. Akabinde ikinci golde oyuncunun sırtından dışarı çıkan top var. Yan hakem lehimize, orta hakem ilginç şekilde aleyhimize karar veriyor." diye konuştu.

        Randa, yaşanan bu olaylar nedeniyle Kutlu'nun devre arasında hakemin yanına gittiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Hocamızın konuşmalarına Allah şahit. Çok üsluplu bir şekilde 'maçtan önce itiraz etmeyeceğim dedim ama sen oyuncu yerde yatarken faul vermiyorsun' deyince hakem Hakan hocaya 'faul olmadığı için bu beni hiç ilgilendirmez' şeklinde bir cevap verdi. Lehimize olan ofsayt pozisyonunda Ataberk oyuna hızlı başlamak istiyordu. Cihan hoca oyuncu yerde yatıyor diye oyunu kesti. Hocamız da bunu sordu ve 'sen bana itiraz edemezsin' deyip kırmızı kart verdi. Biz hakemlere saygılı davranmaya çalışıyoruz. Hocamız genelde oyunu nasıl kazandık ve kaybettik bunlarla ilgili paylaşımlar yapan biri. Ama bugün oyunla ilgili değil hakemin tutumuyla ilgili konuşmak zorunda kalıyorum. Hakeme çok saygılı şekilde ağabey, baba şefkati gibi 'genç adamsın hata yapabilirsin' şeklinde konuşan bir teknik adama 'neden bunu yaptın' diye sorduğu zaman kırmızı kart göstermesi çok ilginç."

        Rakibi galibiyetlerinden ötürü kutlayan Randa, şöyle konuştu:

        "Biz hakemlere saygılıyız ama onlar da aynı saygıyı bize göstersin isteriz. Bunları söylerken rakibin galibiyetini gölgelemek adına söylemiyorum. Biz organize, sistemi ve dizilişi olan, oyun ve formasyon anlamında kamuoyunun takdirini kazanmış bir takımız. Biz rakiplerimizle 11'e 11 mücadele etmek istiyoruz. Oyunun güzellikleri, sistemleri ve analizleriyle var olmaya çalışan bir ekibiz ama biz bunu konuşamıyoruz. Taraftarlarımızın bile bu kadar agresif tepki gösterdiğine ilk defa şahitlik ediyorum. Birilerini kendini sorgulaması gerekiyor. Sahada yener yeniliriz ve son ana kadar mücadele ederiz ama hakemlerin bu tutumu bizim mücadele gücümüzü elimizden alıyor."

        - Atılay Canel: "İyi mücadele ettik"

        Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel de kazanmak için maça çıktıklarını dile getirerek, "Buraya galibiyet için geldik ve iyi mücadele ettik. Zaman zaman orta sahada bazı topları kaybetmemize rağmen istediğimiz golleri bulduk. Oyuna iyi başladık ve bütün kontrol bizdeydi. Buradan 3 puanla dönüyoruz. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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