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        Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Erzurum ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:43
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        Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Erzurum ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceğinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

        - Tunceli

        Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Hozat ilçelerindeki okullar yarın tatil edildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Çocuklar yarın kar tatilinin keyfini çıkarsın. Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç olmak üzere Tunceli merkez ve diğer ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim dahil eğitime bir günlük kar tatili molası verilmiştir."

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