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        Erzurum, Erzincan ile Tunceli'de kar nedeniyle 1838 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Tunceli ile Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1838 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:32
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        Erzurum, Erzincan ile Tunceli'de kar nedeniyle 1838 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Tunceli ile Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1838 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı kırsaldaki 1133 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarının ulaşıma açılması için yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 189, Erzincan'da ise 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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