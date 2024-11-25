Erzurum, Erzincan ile Tunceli'de kar nedeniyle 1838 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzurum, Tunceli ile Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1838 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

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