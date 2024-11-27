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        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı devam ediyor

        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:12
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        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı devam ediyor
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Erzurum'da üç gündür aralıklarla yağan kar, gece saatlerinden itibaren de etkili olmaya devam ediyor.

        Son yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, tarihi yapılar, cadde ve sokaklar karla kaplandı, sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezinde kar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        - Ağrı

        Ağrı’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

        Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar araçların üzerindeki karları temizledi. Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örttü.

        Öğrenciler de okulun bahçesinde kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

        Kar yağışı ilçelerde de etkili oldu

        Karla kaplanan kent merkezi, dronla görüntülendi.

        - Tunceli

        Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle dağların zirveleri sisle kaplandı, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Kentin bazı yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Doğanın beyaz örtüyle kaplanmasından dolayı yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazıları da rampalı bölgelerden araçlarıyla çıkamadı.

        Sarıkamış ilçesine de dün başlayan kar etkisini sürdürüyor. Karla birlikte etkili olan soğuk nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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