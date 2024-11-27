Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı devam ediyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da üç gündür aralıklarla yağan kar, gece saatlerinden itibaren de etkili olmaya devam ediyor.

Son yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, tarihi yapılar, cadde ve sokaklar karla kaplandı, sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına devam ediyor. - Ardahan Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor. - Ağrı Ağrı’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar araçların üzerindeki karları temizledi. Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örttü. Öğrenciler de okulun bahçesinde kar topu oynayıp karın tadını çıkardı. Kar yağışı ilçelerde de etkili oldu Karla kaplanan kent merkezi, dronla görüntülendi.

- Tunceli Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle dağların zirveleri sisle kaplandı, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Kentin bazı yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Doğanın beyaz örtüyle kaplanmasından dolayı yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. - Kars Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.