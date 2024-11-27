Erzurum ve Erzincan'da kar nedeniyle 280 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kentte yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'da 3 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 280 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

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