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        Erzurum ve Erzincan'da kar nedeniyle 280 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 280 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:59
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        Erzurum ve Erzincan'da kar nedeniyle 280 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 280 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da 3 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı kırsaldaki 80 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        - Erzincan

        Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yol açma çalışmaları 38 iş makinesi ve 92 kişiyle aralıksız sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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