Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 80 santimetreyle Erciyes'te ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 80 santimetreyle Erciyes Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 80 santimetreyle Erciyes Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Erciyes'te 80, Palandöken ve Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Palandöken 2'de 55, Çambaşı'nda 53, Akdağ'da 52, Ergan'da 48, Zigana'da 45, Hakkari'de 42, Mersivan'da 36, Yıldıztepe'de 33, Ilgaz'da 31, Uludağ'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Nemrut'ta 24, Hazarbaba'da 21, Ovacık'ta 20 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, P: Puslu)
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