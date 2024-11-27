Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 80 santimetreyle Erciyes'te ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 80 santimetreyle Erciyes Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Erciyes'te 80, Palandöken ve Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Palandöken 2'de 55, Çambaşı'nda 53, Akdağ'da 52, Ergan'da 48, Zigana'da 45, Hakkari'de 42, Mersivan'da 36, Yıldıztepe'de 33, Ilgaz'da 31, Uludağ'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Nemrut'ta 24, Hazarbaba'da 21, Ovacık'ta 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 27.11.2024 En düşük En yüksek Erciyes S -14 -7 Palandöken KY -11 -5 Kartalkaya S -10 -1 Keltepe S -9 -5 Çambaşı KY -7 -2 Akdağ S -7 -5 Ergan ÇB -11 -7 Zigana GSY 12 19 Hakkari KY -10 -6 Mersivan KKY -5 -1 Ilgaz ÇB -11 -3 Uludağ P -6 0 Yıldız Dağı ÇB -6 -4 Nemrut KY -6 -5 Hazarbaba S -10 -7 Ovacık S -11 0

(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, P: Puslu)