Milli sporcudan Erzurum'un tarihi yapıları arasında kayak keyfi

TALHA KOCA - Milli biatloncu 21 yaşındaki Barış Oduncu, beyaza bürünen Erzurum'daki tarihi yapıların bulunduğu sokaklarda kayak keyfi yaşadı.

Tarihi, doğal güzellikleri ve kış sporları merkezleriyle adından söz ettiren Erzurum, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" de seçilen şehrin güzelliklerine dikkati çekmek isteyen milli sporcu, kar yağışı sonrası kayaklı koşu takımlarını kuşanıp sokaklara çıktı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri 3. sınıf öğrencisi Oduncu, hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü gece saatlerinde kentin tarihi yapılarının bulunduğu sokaklarda kayak yaptı. Erzurum Kalesi, Tepsi Minareli Saat Kulesi ve Çifte Minareli Medrese çevresinde kayak yapıp iniş çıkışlı tarihi sokaklarda dolaşan Oduncu, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Milli sporcunun tarihi sokaklardaki kayak heyecanını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. - "Şehrin tanıtımına katkıda bulunmak istedim" Barış Oduncu, AA muhabirine, bu aktiviteyi yapmak için kar yağışını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Yağış sonrası kayak takımlarıyla sokağa çıkıp keyif dolu anlar yaşadığını dile getiren Oduncu, "Erzurum benim branşlarım için çok uygun bir şehir, 4 yıldır buradayım. Şehrin tanıtımına katkıda bulunmak için böyle bir aktivite yaptım." dedi.

Ara ara gerçekleştirdiği aktiviteyi tekrarlamayı planladığını anlatan Oduncu, "Aslen Bitlisliyim, burada üniversite okuyorum. Kent merkezinde öne çıkan tarihi yapılar arasında, dar sokaklarda kayak yaptım. Benim için güzel ve macera dolu bir deneyimdi. Bildiğim kadarıyla şehirde daha önce böyle bir girişimde bulunan olmadı. Erzurum'un güzelliklerini tanıtmak için daha başka aktiviteler yapmayı da düşünüyorum." diye konuştu.