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        Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında Erzurum'da 18, Kars'ta 11, Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:45
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        Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında Erzurum'da 18, Kars'ta 11, Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

        Yoğun kar yağışlarının yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.

        Soğuk havanın etkisiyle çatılarda ve şadırvanlarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

        Kentte birçok sürücü, araçlarının camlarını buzdan korumak için battaniye ve kartonla önlem almaya çalıştı.

        - Kars

        Kars'ta da soğuk hava yaşamı güçleştiriyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü ilde vatandaşlar, soğuktan sorumak için araçlarını battaniyelerle örttü. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta da araçların, evlerin camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı sürücüler, araçlarını battaniye sararak korumaya çalıştı.

        Keklik Deresi'nde küçük şelaleler buzla kaplandı, Hançerli düzündeki göletler dondu.

        Vatandaşlardan Şenay Vanlı, kar yağışıyla soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Havalar çok soğudu." dedi.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Karayolları Şefliği ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        - Ardahan

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlar buz tuttu.

        Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        - Ağrı

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

        Murat Nehri'nin yüzeyinde buz parçaları akmaya başladı. Kentteki iş yerleri ve araçların camları buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle örttü.

        Kent sakinlerinden Ferhat Akdeniz, AA muhabirine, havaların bir anda soğuduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyi buldu. Ağrı zaten soğuk ama bu sene hem kış erken geldi hem de havalar soğudu. Aracımın camı buz tuttu, güneşin eritmesini bekliyoruz. Aracımın camında oluşan buzun çözülmesini bekliyorum, sonrasında çocuğumu okula bırakacağım." ifadelerini kullandı.

        - Tunceli

        Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağıyla kaplandı, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü, derelerin de kısmen buzla kaplandığı kentte bazı yaban hayvanları, doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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