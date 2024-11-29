Erzurum'da fare kapanına yapışan kedi, itfaiyenin titiz çalışmasıyla kurtarıldı
Erzurum'da binada fare tuzağına yapışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince özenle yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Erzurum'da binada fare tuzağına yapışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince özenle yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Yoncalık Mahallesi'ndeki binada fareler için kurulan yapıştırıcı kapanda kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı kapandan özenli bir çalışmayla kurtardıktan sonra tüylerindeki yapıştırıcıyı da suyla tek tek temizledi.
İtfaiye ekipleri, ardından yanlarında merkeze götürdükleri kediyi mama vererek besledi.
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