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        Erzurum'da fare kapanına yapışan kedi, itfaiyenin titiz çalışmasıyla kurtarıldı

        Erzurum'da binada fare tuzağına yapışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince özenle yapılan çalışmayla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:46
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        Erzurum'da fare kapanına yapışan kedi, itfaiyenin titiz çalışmasıyla kurtarıldı
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        Erzurum'da binada fare tuzağına yapışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerince özenle yapılan çalışmayla kurtarıldı.

        Yoncalık Mahallesi'ndeki binada fareler için kurulan yapıştırıcı kapanda kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı kapandan özenli bir çalışmayla kurtardıktan sonra tüylerindeki yapıştırıcıyı da suyla tek tek temizledi.

        İtfaiye ekipleri, ardından yanlarında merkeze götürdükleri kediyi mama vererek besledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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