GÜNCELLEME - Erzurum'da kardaki ayak izlerinden yakalanan insan kaçakçıları tutuklandı

Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan ve kar üzerindeki ayak izlerinin takibiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan ve dün Tortum ilçesinde kırsalda kar üzerine bıraktıkları ayak izlerinin takibiyle yakalanan E.C.A. (23) S.M. (23) ve M.N'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.