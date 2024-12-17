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        Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu, saklandıkları arazide yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:19
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        Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı uyruklu, saklandıkları arazide yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Pasinler ilçesi Gölciğez Mahallesi'nde arazide bir menfeze gizlenmiş 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin arından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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