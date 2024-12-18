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        Erzurum'da kız arkadaşlarına "laf atma" cinayeti davasında karar verildi

        Erzurum'da, kız arkadaşlarına "laf attığı" gerekçesiyle çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 1'i "kasten öldürmek" suçundan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı, 3 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:02
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        Erzurum'da kız arkadaşlarına "laf atma" cinayeti davasında karar verildi
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        Erzurum'da, kız arkadaşlarına "laf attığı" gerekçesiyle çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 1'i "kasten öldürmek" suçundan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı, 3 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

        Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Çakıloğlu, tutuksuz sanıklar F.K, D.D. ve F.T, taraf avukatları ve maktul Ramazan Kanbur'un babası Murat Kanbur katıldı.

        Sanık Çakıloğlu, savunmasında, yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldığını ancak maktul Kanbur'un peşinden geldiğini ileri sürdü.

        Adalete güvendiğini belirten Çakıloğlu, şunları söyledi:

        "Olayı kapatmak için yanına gittim, küfürler etti. Kaçtım, yine peşimden geldi. Kavga çıktı, altta kaldım. Kendimi savunmak için hamle yaptım, yaralandığını fark etmedim. Üzerimde benden büyük ve kilolu, uyuşturucu kullanan biri vardı. Kendimi savunmasam ben ölecektim. Hayalim polis olmaktı. Vatanı korumak isterken bu duruma düştüm. 23 yıllık hayalim bitti. Yapacak bir şeyim yoktu. Elimden geleni yaptım. Bir şey yapacak olsam ilk başta yapardım. Adalete güveniyorum, beraatimi istiyorum."

        Sanık F.T. ise tüfekle olayı yatıştırmak için havaya 2 el ateş ettiğini belirtti.

        Diğer sanıklar F.K. ve D.D. savunmalarında, olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

        Sanık Çakıloğlu'nun avukatı Serkan Tanas, savunmasında, dosyada 3 farklı kavgaya ilişkin 3 farklı kamera kaydı bulunduğunu anlattı.

        Kayıtlara göre maktul Kanbur'un ilk kavgadan 20-30 dakika sonra sanık Çakıloğlu'nun yanına geldiğini ifade eden Tanas, şunları kaydetti:

        "Yalçın kaçarken, maktul peşinden koşuyor, çelme takarak düşürüyor. Maktul hamlesine karşı Yalçın kurtulmak için hamle yapıyor. Dosyadaki kamera inceleme tutanağında ayaktaki kişinin maktul olduğu belli oluyor. Maktul uyuşturucu madde etkisi altında ve yaklaşık bir saat Yalçın'ın peşinden koşuyor. Yalçın hakkında haksız tahrik hükümleri değil, meşru müdafaa hükümleri uygulanmalıdır. Çünkü kayıtlarda belli olduğu gibi maktul Yalçın'a çelme takarak yere düşürmüş, elindeki sivri cisimle kafasına vuracakken Yalçın kendini kurtarmak ve korumak için eylemde bulunmuştur. Bu eylemi olmasaydı kendi şimdi toprağın altında olacaktı."

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yalçın Çakıloğlu'nu "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

        Çakıloğlu hakkında haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 8 aya indiren mahkeme, sanık hakkında "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan 7 ay 15 gün hapis ve 50 gün adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        Heyet, Çakıloğlu hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Diğer sanıklar F.K, D.D. ve F.T. hakkında "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

        Dosyayı uzlaştırma büroya gönderen heyet, F.T. hakkında "silahla tehdit" suçundan ise beraat kararı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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