Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, mazbatasını aldı

        AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığına seçilen İbrahim Küçükoğlu, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığına seçilen İbrahim Küçükoğlu, mazbatasını aldı.

        Beraberindeki teşkilat mensuplarıyla Erzurum Adliyesi'ne giden Küçükoğlu'na, mazbatasını İl Seçim Müdürü Recai Varol verdi.

        Küçükoğlu, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 8. Olağan Kongresi'nin şenlik içinde geçtiğini söyledi.

        Kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür eden Küçükoğlu, "Atama yoluyla geldiğimiz İl Başkanlığımıza seçilmiş olarak devam edeceğiz. AK Parti de İl Başkanlığı çok onurlu bir görev, inşallah rabbim bizleri mahcup eylemez. Bu onurlu görevi Cumhurbaşkanımıza layık şekilde devam ettireceğiz." dedi.

        Mazbata teslim törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı

        Benzer Haberler

        Çarptığı öğrenciyi ağır yaralayan servis şoförünün "düştü" beyanı kayıtlarl...
        Çarptığı öğrenciyi ağır yaralayan servis şoförünün "düştü" beyanı kayıtlarl...
        Erzurum'da milli mücadelenin kadın kahramanı "Kara Fatma" tiyatro oyunu sah...
        Erzurum'da milli mücadelenin kadın kahramanı "Kara Fatma" tiyatro oyunu sah...
        Erzurum'da kız arkadaşlarına "laf atma" cinayeti davasında karar verildi
        Erzurum'da kız arkadaşlarına "laf atma" cinayeti davasında karar verildi
        Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bil...
        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bil...
        Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı