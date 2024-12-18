AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, mazbatasını aldı

AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığına seçilen İbrahim Küçükoğlu, mazbatasını aldı.

Beraberindeki teşkilat mensuplarıyla Erzurum Adliyesi'ne giden Küçükoğlu'na, mazbatasını İl Seçim Müdürü Recai Varol verdi.

Küçükoğlu, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 8. Olağan Kongresi'nin şenlik içinde geçtiğini söyledi.

Kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür eden Küçükoğlu, "Atama yoluyla geldiğimiz İl Başkanlığımıza seçilmiş olarak devam edeceğiz. AK Parti de İl Başkanlığı çok onurlu bir görev, inşallah rabbim bizleri mahcup eylemez. Bu onurlu görevi Cumhurbaşkanımıza layık şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Mazbata teslim törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.