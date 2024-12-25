Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'da çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'nde kullanılmayan tarihi yapının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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