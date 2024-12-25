Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da tamamlandı

        Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da sona erdi.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 94 sporcu katıldı. Sporcular, 13 yaş altı, 15 yaş altı ve 15 yaşından büyükler kategorilerinde milli takıma girmek için mücadele etti.

        Seçmelerin ikinci gününde büyük slalomda 15 yaş üstü sporcular 3, diğer kategorilerdeki sporcular ise 2 iniş gerçekleştirdi.

        Snowboard Milli Takım Başantrenörü Serdar Özger, AA muhabirine, farklı yaşlarda milli takım seçmeleri yaptıklarını belirterek, "Burada 15 yaş üstü kategoride milli takım seçmesi yaptık. Normal olimpik ve FIS düzeyinde yarışabilen bir takımız. Bu da 15 yaşından sonra başlıyor. Ayrıca 15 ve 13 yaş altı için ayrı bir seçme yaptık. Onları da ocak ayında Erzurum'da düzenlenecek FIS Çocuk Kupası için seçtik. 8-8 her gruptan toplam 32 sporcu katılacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da eşi ile kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
        Erzurum'da eşi ile kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (5)
        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (5)
        Erzurum Valiliğinden "Vilayetler Evi" haberiyle ilgili açıklama:
        Erzurum Valiliğinden "Vilayetler Evi" haberiyle ilgili açıklama:
        Nene Hatun Tarihi Milli Parkı sanal gerçeklik uygulamalarıyla daha etkin ta...
        Nene Hatun Tarihi Milli Parkı sanal gerçeklik uygulamalarıyla daha etkin ta...
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'daki çatı yangını kontrol alt...
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'daki çatı yangını kontrol alt...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'daki çatı yangını kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da tarihi Taş Ambarlar'daki çatı yangını kontrol altın...