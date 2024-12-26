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        "Kesilecek" denilen bacağı kurtarılan Bangladeşli genç, 3 yıl sonra aksamadan yürüdü

        İLHAMİ ERKILIÇ - Bangladeş'te 3 yıl önce trafik kazası geçiren gencin kısalan sol bacağı, üniversite eğitimi için geldiği Erzurum'da bilgisayar destekli sirküler fiksatör yardımlı uzatma yöntemiyle eşit seviyeye getirilerek kesilmekten kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:40
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        "Kesilecek" denilen bacağı kurtarılan Bangladeşli genç, 3 yıl sonra aksamadan yürüdü
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Bangladeş'te 3 yıl önce trafik kazası geçiren gencin kısalan sol bacağı, üniversite eğitimi için geldiği Erzurum'da bilgisayar destekli sirküler fiksatör yardımlı uzatma yöntemiyle eşit seviyeye getirilerek kesilmekten kurtarıldı.

        Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıfta okuyan 23 yaşındaki Abu Taher, 2012'de ülkesinde yengesinin de vefat ettiği trafik kazasında kafatası ve sol bacağında kırıklar oluştu.

        Özel ve devlet hastanelerinde tedavi gören Taher'e ülkesindeki doktorlar bacağının kesilmesini ve protez takılmasını önerdi.

        Umudunu kaybeden Taher, yaklaşık 5 ay önce üniversite eğitimi için geldiği kentte tavsiye üzerine Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Çağatay Engin'e başvurdu.

        Tetkiklerde sol bacağında diğerine göre 5 santim kısalık, kemiklerde kaynamama ve dizilim bozukluğu tespit edilen Taher, Engin ve ekibince ameliyata alındı.

        Operasyonda bacakta canlılığını kaybeden kemikler alınıp uzaklaştırıldıktan sonra bilgisayar destekli "ilizarov sirküler fiksatör" ile kırıklar uç uca getirildi.

        70 gün süren tedavinin ardından sol bacağı, sağ ile eşit seviyeye getirilen ve yanlış kaynayan kemikleri düzeltilen Taher, topallayarak yürümekten ve bacağını kaybetmekten kurtuldu.

        Tedavi sürecini AA muhabirine anlatan Doç. Dr. Engin, uzvun kaybedilme ihtimalini anlatıp hastayı ameliyat ettiklerini belirterek, "Kısalık ve kaynamayan kemiklerden dolayı yürüyüşü çok kötüydü. Bilgisayar destekli ilizarov sistemlerini kullanarak, cansız olan, artık kaynama beklemediğimiz kemikleri çıkardık. Çıkardığımız kemikle oluşan kısalığı ve deformiteyi uzatıp, düzelterek sonuca ulaşmaya hedefledik." dedi.

        Engin, hastayı bilgisayar destekli çivi üzerinden uzatma yöntemiyle ameliyat ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bacağın üst bölümünden küçük kesilerle kemiği 7 santim uzattık, üst tarafta kemik oluştu, alt kısımlarda ise kemiklerin kaynamasını bekliyoruz. Bu tip hastalarda ciddi cilt sorunları yaşıyoruz. Ülkesinde bacağın kesilip protez kullanmasını önermişler, bunu rafa kaldırıp tedavi ettik."

        - "7 santim için yaklaşık 70 günlük uzatma süreci oldu"

        Bu tedavilerde ameliyat kadar sonraki sürecin de önemli olduğunu aktaran Engin, 3 yıl önce kırılan ve kaynamayan kemikler nedeniyle tedavinin uzun sürdüğünü dile getirdi.

        Engin, kemiği tek seferde 7 santim uzatmanın mümkün olmadığını belirterek, "Günde 1 milim, kemiği 4 eşit parçaya bölüp açarak uzatma tekniği kullandık. 7 santim için yaklaşık 70 günlük uzatma süreci oldu. Daha sonra kemiğin iyileşme ve yeniden şekillenme dönemi geliyor ki bu dönemde Taher artık basıp yürüyor. Şu an boy farkını yendi, koltuk değneğiyle geziyor." diye konuştu.

        Engin, kaynama tamamen gerçekleştikten sonra Taher'in bacağındaki cihazdan da kurutulacağını sözlerine ekledi.

        - "Bacağım kısaldığı için dengesiz yürüyordum"

        Bangladeşli Taher de trafik kazasından sonra doktorların tedavide önceliği başındaki kırıklara verdiğini, bacağındaki kırıkların zamanla kaynamayıp daha kötüye gittiğini ifade etti.

        Doç. Dr. Engin ile konuştuktan sonra normal yürümek için umutlandığını anlatan Taher, şöyle konuştu:

        "Ülkemde doktorlar bacağımı kesip protez takılacağını söylemişti, özel hastanelerde tedavi gördüm ama sonuç alamadık, kırılan kemikler de kaynamadı. Bacağım kısaldığı için dengesiz yürüyordum. Çağatay hocamın verdiği umutlara güvendim, ameliyat başarılı geçti. Bacağımın eskisi gibi olacağından çok mutluyum. Çağatay hocamdan Allah razı olsun, ona minnettarım, bacağımı kesilmekten kurtardı."

        Taher, ailesinin yanında olmamasına rağmen tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Dr. Engin'in yanı sıra hastanedeki sağlık personeli ve Türk arkadaşlarına teşekkür etti.

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