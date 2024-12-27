Erzurum emniyeti, terör ve şiddete "Kara Fatma" tiyatrosuyla dikkati çekti

Bu kapsamda İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne getirilen 300 üniversite öğrencisine, milli mücadelenin kadın kahramanlarından ve cesaretiyle tanınan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden'in Kurtuluş Savaşı döneminde kahramanca verdiği mücadeleyi ve zorlukları konu alan "Kara Fatma" isimli tiyatro oyunu izlettirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi ve gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi'ndeki öğrencilere Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde program düzenledi.

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