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        Erzurum emniyeti, terör ve şiddete "Kara Fatma" tiyatrosuyla dikkati çekti

        Erzurum'da polisler, terör ve şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine, milli mücadelenin kahramanlarından "Kara Fatma"nın hikayesini konu alan tiyatro oyununu izlettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:37
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        Erzurum emniyeti, terör ve şiddete "Kara Fatma" tiyatrosuyla dikkati çekti
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        Erzurum'da polisler, terör ve şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine, milli mücadelenin kahramanlarından "Kara Fatma"nın hikayesini konu alan tiyatro oyununu izlettirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi ve gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi'ndeki öğrencilere Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde program düzenledi.

        Bu kapsamda İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne getirilen 300 üniversite öğrencisine, milli mücadelenin kadın kahramanlarından ve cesaretiyle tanınan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden'in Kurtuluş Savaşı döneminde kahramanca verdiği mücadeleyi ve zorlukları konu alan "Kara Fatma" isimli tiyatro oyunu izlettirildi.

        Tiyatro sonrasında öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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