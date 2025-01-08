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        Erzurum'da 3 kilo 450 gram uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

        Erzurum'da 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:32 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:32
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        Erzurum'da 3 kilo 450 gram uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı
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        Erzurum'da 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında, bir aracın akü kısmına gizlenmiş 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Ekipler, araçtaki İran uyruklu şüpheli A.G'yi (42) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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