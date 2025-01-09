Erzurum'da mola veren trenin boş vagonunda çıkan dumana müdahale edildi
Erzurum'da mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin boş vagonunda çıkan dumana müdahale edildi.
Erzurum'da mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin boş vagonunda çıkan dumana müdahale edildi.
Erzurum Tren Garı'nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin 1 numaralı vagonunda yolcular indikten sonra duman çıktı.
İhbar üzerine tren garına itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, garda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri, vagondaki dumana müdahale etti.
Tren daha sonra görevlilerce hat dışına çekildi.
Dumanın elektrik tesisatından kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.