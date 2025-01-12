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        Erzurum'da EİT 2025'in yarışları sona erdi

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda yarışmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:12 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:12
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        Erzurum'da EİT 2025'in yarışları sona erdi
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda yarışmalar tamamlandı.

        Oyunların son gününde Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen buz hokeyi müsabakalarında yarı finalde Erzurum GSİM SK, Samsun GSİM SK-1'i 16-0 yenerek finale yükseldi.

        Kocaeli GSİM SK-2'yi 8-0 yenen Kocaeli GSİM SK-1 ile finalde karşılaşan Erzurum ekibi, rakibini 8-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Kocaeli GSİM SK-1'in 2. olduğu organizasyonda, Kocaeli GSİM SK-2'yi 8-2 yenen Samsun GSİM SK-1 ise 3. sırada yer aldı.

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