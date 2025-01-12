Erzurum'da EİT 2025'in yarışları sona erdi

Kocaeli GSİM SK-1'in 2. olduğu organizasyonda, Kocaeli GSİM SK-2'yi 8-2 yenen Samsun GSİM SK-1 ise 3. sırada yer aldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda yarışmalar tamamlandı.

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