Erzurumspor FK, Malili futbolcu Sylla Cheickne'yi kadrosuna kattı

Mavi-beyazlı kulüp, Gürcistan Ligi takımlarından Iberia 1999 forması giyen ve 71 maçta 28 gol, 12 asist yapan Sylla Cheickne ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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