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        Erzurumspor FK, Malili futbolcu Sylla Cheickne'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, santrfor Sylla Cheickne'yi kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:16
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        Erzurumspor FK, Malili futbolcu Sylla Cheickne'yi kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, santrfor Sylla Cheickne'yi kadrosuna dahil etti.

        Mavi-beyazlı kulüp, Gürcistan Ligi takımlarından Iberia 1999 forması giyen ve 71 maçta 28 gol, 12 asist yapan Sylla Cheickne ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

        Kulüp tesislerinde takımla çalışmalara başlayan Malili futbolcu, 29 numaralı formayı giyecek.

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        Galeri

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