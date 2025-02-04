Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 3 bin rakımda karda rafting yarışı

        Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin rakımlı pistinde "Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlararası Bot Rafting Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 3 bin rakımda karda rafting yarışı
        ABONE OL

        Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin rakımlı pistinde "Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlararası Bot Rafting Yarışması" düzenlendi.

        Kayak merkezinde Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Off-Road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe 17 kurum katıldı.

        Merkezin 3 bin rakımlı pist alanında sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü havada bir araya gelen yarışmacılar, yaklaşık 300 metrelik parkurda kar üstünde botlarla kürek çekti.

        Kış sporlarına farklı etkinlik kazandırılması ve kış turizminin çeşitlenmesi amacıyla hazırlanan yarışmada, aralarında Vali Mustafa Çiftçi'nin de bulunduğu katılımcılar derece alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yarışmada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birinci, Orman Bölge Müdürlüğü ikinci ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü üçüncü oldu.

        Vali Çiftçi, gazetecilere, ilk yarışmayı kendilerinin yaptığını, bundan sonra da nefes nefese, kıran kırana bir mücadele olacağını tahmin ettiğini söyledi.

        "Avrupa Kış Sporları" başkenti Erzurum'da sadece klasik kış sporları yapılmadığına işaret eden Çiftçi, "Kış sporları dediğimiz zaman kayaklı koşu, kayakla atlama, kar voleybolu, kar bisikleti, buz hokeyi, buz pateni gibi sporlar akla geliyor. Fakat Erzurum Palandöken'de bunların dışında kar raftingi, atla karda kızak gibi sporlar da yapılabiliyor. Bu sene 'Avrupa Kış Sporları' başkenti Erzurum'a bütün kış sporları tutkunlarını bekliyoruz." diye konuştu.

        - 300 metreden 3 dakikada iniş yaptılar

        Erzurum Macera Off-Road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise amaçlarının Palandöken'de farklı etkinliklerin yapılabildiğini göstermek olduğunu vurguladı.

        Kış sporları meraklılarını Erzurum'a davet eden Toptaş, "Kentte 3 bin rakımda sadece kayak, snowboard, buz hokeyi, buz pateni ve buna benzer sporların değil, off-road, kar safarisi, lastik ve bot raftingi yapılabildiğini de göstermek istedik. Buraya gelecek yerli ve yabancı turistlerimize bu duyguyu, adrenalini ve macerayı yaşatmak istiyoruz." dedi.

        Toptaş, yaklaşık 300 metreden ortalama 3 dakikalık iniş yaptıklarını belirterek, eşsiz deneyim için herkesi bu sporu yapmaya beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Çin'den ABD'ye misilleme
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi

        Benzer Haberler

        Çığ bölgesine giren 4 kişiye 11 bin lira, kasksız kayak yapan 5 kişiye de 1...
        Çığ bölgesine giren 4 kişiye 11 bin lira, kasksız kayak yapan 5 kişiye de 1...
        Palandöken'de çığ bölgesine girenlere ve kasksız kayak yapanlara ceza kesil...
        Palandöken'de çığ bölgesine girenlere ve kasksız kayak yapanlara ceza kesil...
        Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı" başladı
        Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı" başladı
        Akciğer kanserine iki kez yakalanan Mevlan'dan "Sigara ölümcül bir zehir" u...
        Akciğer kanserine iki kez yakalanan Mevlan'dan "Sigara ölümcül bir zehir" u...
        'Kaza bela defolsun' diye karla kaplı doğaya yüzlerce ekmek bıraktılar
        'Kaza bela defolsun' diye karla kaplı doğaya yüzlerce ekmek bıraktılar
        Erzurum'da kar üstünde "mahalli at yarışı" düzenlendi
        Erzurum'da kar üstünde "mahalli at yarışı" düzenlendi