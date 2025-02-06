Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 36'sı hükümlü 98 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine karar ve azimle devam edeceklerini bildirdi.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda 98 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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