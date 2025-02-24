Erzurum'da "Anneler İçin Madde Bağımlılığı Eğitimi" düzenlendi

Erzurum'da "Anneler İçin Madde Bağımlılığı Eğitimi" gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Aile Yılı kapsamında İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime, Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kadın Meclis Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu, Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Gamze İspirli ve aileler katıldı.

Şerbetçioğlu, eğitimin açılışında, ailelerin özellikle de annelerin bu konuda bilinçlenmesinin çocukları koruma açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Annelerimizin bilinçlenmesi, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak adına en önemli adımlardan biridir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, güçlü bir aile yapısının bağımlılıkla mücadelede en önemli kalkan olduğunu ifade etti.

Aykut, Erzurum'un genç nüfus oranının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Madde kullanımı sadece bir hastalık değil, hayallerin ve geleceğin yavaşça kaybolmasına neden olan bir tuzaktır. Mücadelemizi bireysel rehabilitasyonun ötesinde aile ve toplum ekseninde yürütmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Genel Sekreteri Aynalı ise ailelerin bilinçlendirilmesinin kent yönetimi açısından büyük önem taşıdığını anlatarak, "Kentimizin geleceğini şekillendiren temel yapı taşlarından biri ailemizdir. Bağımlılıkla mücadelede, ailelerin ve gençlerimizin korunması için yürüttüğümüz projeler, yerel yönetimimizin öncelikli hedeflerindendir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Komiser Ezgi Ecevit ve Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Arif Aras, madde bağımlılığı konusunda sunum gerçekleştirdi.

Programın sonunda, protokol tarafından eğitime katkı sunan kurumların temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.