Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uygun fiyatla alışveriş yapması için "Halk Pazarı" açtı

        Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların uygun fiyatlarla taze, sağlıklı ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu "Halk Pazarı" açılışında izdiham oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uygun fiyatla alışveriş yapması için "Halk Pazarı" açtı
        ABONE OL

        Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların uygun fiyatlarla taze, sağlıklı ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu "Halk Pazarı" açılışında izdiham oluştu.

        Merkez Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı Camii altında açılışı yapılan Halk Pazarı'nda, yaklaşık 4 bin ürün yer alacak.

        Büyükşehir Belediyesi hazırladığı proje ile vatandaşların bütçesine katkı sunarken, yerel üreticilere ve esnafa da destek olmayı hedefliyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta, vatandaşlardan güzel işler yapıldığına dair geri dönüşler olduğunu ancak geçim sıkıntısından dolayı kaliteli ve ucuz alışveriş yapabilecekleri yer talebi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

        Son seçimde en az 10 market açılması sözü verdiklerini anlatan Sekmen, "Vatandaşlarımız gelip buradan ürünlerini alabilecek. Bu marketler piyasada da bir vazife yapacak, istikrar oluşturacak. İnşallah ekmeğinden, suyundan, peynirinden, zeytininden arzu ettiğiniz her ürün burada olacak." diye konuştu.

        Ekmeğin 6 lira, ramazan pidesinin ise 15 liradan satılacağını dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

        "Piyasadaki fiyatları gördüğünüz zaman buradaki fiyatların ne kadar uygun olduğunu göreceksiniz. Arzumuz vatandaşa hizmet etmek, kimsenin ekmeğine ortak olmak değil. İnsanımız hakikaten geçim sıkıntısı çekiyor. Bu markette inşallah bu noktada fayda sağlayacak. Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticiden tüketiciye, inşallah bundan sonra da ürünler nerede üretiliyorsa oradan alıp burada sizlere ulaştıracağız. En az 10 marketle de emrinizde olacağız. Her mahallemizin uğrak yerlerinde bunlar olacak. Kolay olmadı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Konuşmaların ardından katılımcıların kurdele keserek açılışını yaptığı Halk Pazarı'nda alışveriş yapmaya çalışan vatandaşlar izdiham oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da market açılışında izdiham
        Erzurum'da market açılışında izdiham
        Erzurum'da sahte cep telefonu satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı...
        Erzurum'da sahte cep telefonu satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı...
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Erzurumlu tiyatrocular deprem bölgesinin ardından Ardahan ve Kars'ta oyunla...
        Erzurumlu tiyatrocular deprem bölgesinin ardından Ardahan ve Kars'ta oyunla...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi çöpten ürettiği elektriği iki katına çıkaraca...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi çöpten ürettiği elektriği iki katına çıkaraca...
        Liseli Efe, dünyanın en iyilerinden biri oldu; Türkçe sınavından tam puan a...
        Liseli Efe, dünyanın en iyilerinden biri oldu; Türkçe sınavından tam puan a...