Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uygun fiyatla alışveriş yapması için "Halk Pazarı" açtı

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların uygun fiyatlarla taze, sağlıklı ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu "Halk Pazarı" açılışında izdiham oluştu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı Camii altında açılışı yapılan Halk Pazarı'nda, yaklaşık 4 bin ürün yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi hazırladığı proje ile vatandaşların bütçesine katkı sunarken, yerel üreticilere ve esnafa da destek olmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta, vatandaşlardan güzel işler yapıldığına dair geri dönüşler olduğunu ancak geçim sıkıntısından dolayı kaliteli ve ucuz alışveriş yapabilecekleri yer talebi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Son seçimde en az 10 market açılması sözü verdiklerini anlatan Sekmen, "Vatandaşlarımız gelip buradan ürünlerini alabilecek. Bu marketler piyasada da bir vazife yapacak, istikrar oluşturacak. İnşallah ekmeğinden, suyundan, peynirinden, zeytininden arzu ettiğiniz her ürün burada olacak." diye konuştu.

Ekmeğin 6 lira, ramazan pidesinin ise 15 liradan satılacağını dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Piyasadaki fiyatları gördüğünüz zaman buradaki fiyatların ne kadar uygun olduğunu göreceksiniz. Arzumuz vatandaşa hizmet etmek, kimsenin ekmeğine ortak olmak değil. İnsanımız hakikaten geçim sıkıntısı çekiyor. Bu markette inşallah bu noktada fayda sağlayacak. Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticiden tüketiciye, inşallah bundan sonra da ürünler nerede üretiliyorsa oradan alıp burada sizlere ulaştıracağız. En az 10 marketle de emrinizde olacağız. Her mahallemizin uğrak yerlerinde bunlar olacak. Kolay olmadı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından katılımcıların kurdele keserek açılışını yaptığı Halk Pazarı'nda alışveriş yapmaya çalışan vatandaşlar izdiham oluşturdu.