Turizmciler, Erzurum'a uçak seferlerinin artırılmasını istiyor
MUHAMMET MUTAF - Erzurum'daki turizmciler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan kentte uçak seferlerinin artırılmasını istiyor.
MUHAMMET MUTAF - Erzurum'daki turizmciler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan kentte uçak seferlerinin artırılmasını istiyor.
Palandöken Kayak Merkezi, spor tesisleri, tarihi-turistik yapılarıyla turizm potansiyeli yüksek olan ve kış sezonunda binlerce misafir ağırlayan şehirde son aylarda uçak seferlerinin azlığıyla ilgili sorunlar yaşanıyor.
Turizmciler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilen şehirdeki uçak seferlerinin iki katına çıkarılmasını ve bilet fiyatlarının düşürülmesini istiyor.
- "Günlük toplamda 8 ile 10 arasında sefer sayısı mevcut"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Erzurum'un, turizmde son yıllarda ciddi manada ivme kazanan bir destinasyon haline geldiğini söyledi.
Özellikle Palandöken Kayak Merkezi markasının yurt içinin yanı sıra uluslararası arenada çokça duyulduğunu ifade eden Şenol, şöyle konuştu:
"Bu durum biz turizmciler için ciddi manada kişi sayısında artışa sebep oldu. Biz turizmciler bu durumdan çok memnunuz. Bölgede ayrıca inanç turizmi çok ciddi manada ileri seviyede. Bunun yanı sıra gastronomi turizminde çok iyi bir seviyeye geldik. Özellikle gurme noktasında birçok insanın tercihi noktasına geldik. Doğayla iç içe olduğumuz ve bakir bir bölge olduğumuz için özellikle yaz aylarında doğa turizminde çok tercih edilen noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bu kadar ciddi bir potansiyeli olan bir şehir ve bölgede uçak seferlerimiz maalesef çok yetersiz sayıda. Günlük toplamda 8 ile 10 arasında sefer sayısı mevcut. Bunlardan bir tanesi Bursa, haftanın belli günlerinde var. Antalya, İstanbul ve Ankara olmak üzere belli yerlere uçak seferi var. Bu durum bizleri gerçekten çok mağdur ediyor.
Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri birçok kişi hem uçak biletlerinin pahalılığından hem de dönüşlerde yer bulamadığından dolayı maalesef şehrimize seyahatlerini iptal etmek zorunda kalıyorlar."
Şenol, hava yolu şirketlerinden bölgeye pozitif ayrımcılık yapmalarını isteyerek, şehirdeki uçak seferlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında artırmalarını talep etti.
Seferlerin artırılmasının kente çok ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Şenol, şunları dile getirdi:
"Bugün İstanbul-Erzurum uçak fiyatına baktığınızda insanlar, İstanbul'dan yabancı bir ülkeye gidip tatil yapabiliyor. Hal böyle olunca insanlar tabii ki farklı bir destinasyonu seçiyor. Bu da bölgemizin misafir kaybına sebep oluyor ama fiyatlar düştüğü takdirde tabii ki daha çok talep olacaktır. Bölgemizin gerçekten ciddi bir imajı var. Erzurum, Kars, Sarıkamış, bu bölgeleri bir bütün halinde alırsak ciddi bir imaja sahibiz. Uluslararası arenada isim edinmiş, marka haline gelmiş bir destinasyonuz. Ulaşım noktasında bölge ve şehir olarak maalesef sınıfta kalıyoruz. Hem fiyatların yüksek oluşu hem sefer sayılarının az oluşu bizi çok ciddi manada etkiliyor. Hava yolu şirketlerinden, devlet yetkililerimizden ciddi manada bu konuya eğilmelerini talep ediyoruz."
- "Uçak bulamamaktan yakınan müşterilerimiz var"
Turizmci Zafer Kerem Muharremoğlu da uçak seferlerini az, bilet fiyatlarını ise pahalı bulduklarını anlattı.
Turizmciler olarak yaşadıkları sıkıntılara değinen Muharremoğlu, şunları kaydetti:
"En büyük sıkıntılarımız, şu anda uçaklarda yer bulamamamız ve uçak fiyatlarımızın pahalı olması. Rezervasyon yaptıran müşterilerimizden fiyattan dolayı iptal edenimiz, uçak bulamamaktan yakınan müşterilerimiz var. Bundan dolayı şu anda müşteri kaybediyoruz. Bu, Erzurum'a ve Palandöken'e çok büyük bir zarardır. Geçmiş yıllarda hem fiyatlar yüksek değildi hem de uçuşumuz çok fazlaydı. Şu anda 8-10 uçuşumuz var, eskiden buraya 15-16-17 uçuşumuz oluyordu. Ondan dolayı hiç sıkıntı yaşamıyorduk ama şu anda Erzurum, gerçekten bu konuda çok zayıf. Uçak biletlerimizde ciddi pahalılık var. Yakın illerimizdeki fiyatlarla bizimki arasında yüzde 30-40'lık fark var. Dolayısıyla da gerçekten sıkıntı yaşıyoruz."
Muharremoğlu, kente gelen turistlerin karı ve pistleri beğenip bir gün daha tatillerini uzatmak istediklerinde ertesi gün uçak bulamadıklarını sözlerine ekledi.
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