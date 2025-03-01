Turizmciler, Erzurum'a uçak seferlerinin artırılmasını istiyor

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'daki turizmciler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan kentte uçak seferlerinin artırılmasını istiyor.

Palandöken Kayak Merkezi, spor tesisleri, tarihi-turistik yapılarıyla turizm potansiyeli yüksek olan ve kış sezonunda binlerce misafir ağırlayan şehirde son aylarda uçak seferlerinin azlığıyla ilgili sorunlar yaşanıyor.

Turizmciler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilen şehirdeki uçak seferlerinin iki katına çıkarılmasını ve bilet fiyatlarının düşürülmesini istiyor.

- "Günlük toplamda 8 ile 10 arasında sefer sayısı mevcut"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Erzurum'un, turizmde son yıllarda ciddi manada ivme kazanan bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

Özellikle Palandöken Kayak Merkezi markasının yurt içinin yanı sıra uluslararası arenada çokça duyulduğunu ifade eden Şenol, şöyle konuştu:

"Bu durum biz turizmciler için ciddi manada kişi sayısında artışa sebep oldu. Biz turizmciler bu durumdan çok memnunuz. Bölgede ayrıca inanç turizmi çok ciddi manada ileri seviyede. Bunun yanı sıra gastronomi turizminde çok iyi bir seviyeye geldik. Özellikle gurme noktasında birçok insanın tercihi noktasına geldik. Doğayla iç içe olduğumuz ve bakir bir bölge olduğumuz için özellikle yaz aylarında doğa turizminde çok tercih edilen noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bu kadar ciddi bir potansiyeli olan bir şehir ve bölgede uçak seferlerimiz maalesef çok yetersiz sayıda. Günlük toplamda 8 ile 10 arasında sefer sayısı mevcut. Bunlardan bir tanesi Bursa, haftanın belli günlerinde var. Antalya, İstanbul ve Ankara olmak üzere belli yerlere uçak seferi var. Bu durum bizleri gerçekten çok mağdur ediyor.

Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri birçok kişi hem uçak biletlerinin pahalılığından hem de dönüşlerde yer bulamadığından dolayı maalesef şehrimize seyahatlerini iptal etmek zorunda kalıyorlar."

Şenol, hava yolu şirketlerinden bölgeye pozitif ayrımcılık yapmalarını isteyerek, şehirdeki uçak seferlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında artırmalarını talep etti.