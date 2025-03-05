Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 163 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 163 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 163, Kartalkaya'da 158, Nemrut'ta 147, Ergan ve Palandöken 2'de 122, Kartepe'de 120, Sarıkamış'ta 116, Uludağ'da 115, Hakkari'de 98, Zigana ve Mersivan'da 96, Çambaşı'nda 95, Erciyes'te 90, Hesarek'te 89, Yıldızdağı'nda 58, Akdağ ve Davraz'da 56, Ilgaz'da 49, Yalnızçam'da 45, Keltepe'de 42, Yedikuyular'da 41, Yıldıztepe'de 40, Gevaş Abalı'da 31 ve Murat Dağı'nda 15 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 05.03.2025 En düşük En yüksek Palandöken P -12 -2 Kartalkaya S -6 6 Nemrut AB -6 0 Ergan AB -10 5 Palandöken 2 P -10 -2 Kartepe S -4 5 Sarıkamış P -9 3 Uludağ AB -6 7 Hakkari P -10 0 Mersivan AB -8 4 Çambaşı S -7 3 Erciyes AB -5 3 Hesarek PB -8 2 Yıldızdağı AB -7 5 Akdağ S -6 4 Davraz S -7 4 Ilgaz S -10 6 Yalnızçam AB -14 0 Keltepe S -11 1 Yedikuyular AB -3 4 Yıldıztepe S -7 8 Gevaş Abalı P -5 3 Murat Dağı AB -8 5

(P: Puslu, S:Sisli, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)