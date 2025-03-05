Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 163 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 163 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 163 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 163, Kartalkaya'da 158, Nemrut'ta 147, Ergan ve Palandöken 2'de 122, Kartepe'de 120, Sarıkamış'ta 116, Uludağ'da 115, Hakkari'de 98, Zigana ve Mersivan'da 96, Çambaşı'nda 95, Erciyes'te 90, Hesarek'te 89, Yıldızdağı'nda 58, Akdağ ve Davraz'da 56, Ilgaz'da 49, Yalnızçam'da 45, Keltepe'de 42, Yedikuyular'da 41, Yıldıztepe'de 40, Gevaş Abalı'da 31 ve Murat Dağı'nda 15 santimetre oldu.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
(P: Puslu, S:Sisli, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)
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