Erzurum'da aranması bulunan 134 kişi yakalandı

Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, aranması bulunan 134 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç veya suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda 1-28 Şubat arasında yaptıkları çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 100, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 32 ve 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 134 aranan şahıs yakalandı.