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        Yurt içi ve dışından katılımla "Erzurum Kış Saha Tatbikatı" yapıldı

        İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yurt içi ve dışından katılımla "Erzurum Kış Saha Tatbikatı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:23
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        Yurt içi ve dışından katılımla "Erzurum Kış Saha Tatbikatı" yapıldı
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        İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yurt içi ve dışından katılımla "Erzurum Kış Saha Tatbikatı" düzenlendi.

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" seçilen ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilen Erzurum'un ev sahipliği yaptığı tatbikat, Konaklı Kayak Merkezi'nde kışın meydana gelebilecek farklı olaylarla ilgili hazırlanan senaryolar üzerinde gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, 9 AFAD İl Müdürlüğünün yanı sıra jandarma, sağlık, belediye ve diğer kamu kurum ile kuruluşların arama kurtarma ekiplerinden 833 personel, 161 araç, 4 helikopter, 1 İHA, 8 dron ve 2 K9 dedektör köpek timi görev aldı.

        EİT delegasyonu ile üye ülkelerinden İran, Pakistan, Afganistan ve Kırgızistan temsilcilerinin katıldığı tatbikatta, gözlemci olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ise saha operasyonlarında da görev aldı.

        Tatbikatta, yaşanabilecek her tür ve ölçekte afet ile acil durumlara etkin müdahale için EİT'e üye ülkeler arasında tecrübe ve deneyim paylaşımı yapıldı.

        Çığ ya da kar altında kalan kişilerin arama köpeği, tespit cihazları ve sonda kullanarak aranması, medikal kurtarma, tıbbi yardım uygulamaları, iletişim hatlarının onarımı ve teknik altyapının iyileştirilmesi, teleferikten kurtarma, hava araçları ile keşif ve kurtarma, tahliye, yolların açılması gibi konular üzerinden senaryolar gerçekleştirildi.

        - Teleferikte mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

        Tatbikatta ayrıca teleferikte mahsur kalanların kurtarılması için sıra dışı bir yöntem kullanıldı. Daha önce ekiplerin telesiyej sistemine tırmanış yaparak gerçekleştirdiği kurtarma çalışması, bu kez havadan yapıldı. Helikopterden sarkıtılan çelik halatla teleferikteki dar alanda mahsur kalanların kurtarılması sağlandı.

        AFAD envanterine giren insansız hava aracı BAHA da tatbikatta görev aldı ve gözlem yaptığı görüntüleri koordinasyon merkezine iletti.

        Tatbikatı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve kurum müdürleri takip etti.

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