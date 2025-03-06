Erzurum kentsel dönüşüm ile depreme hazır hale getirilmeye çalışılıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da, olası depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor, risk taşıdığı için yıkılan binaların yerine yönetmeliklere uygun sağlam binalar inşa ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca 2021'de hazırlanan "İl Afet Risk Azaltma Raporu"na göre 2. derece deprem bölgesinde bulunan Erzurum, kentsel dönüşüm projeleri ile depreme hazır hale getirilmeye çalışılıyor.

Her yıl depreme dayanıksız olduğu tespit edilen bölgelerde dönüşüm çalışmaları yapılırken, yapı stoklarına ilişkin ise çalışmalar sürüyor.

Son 10 yılda Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 etap kentsel dönüşüm alanında 7 bin 200 yapının tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkımı gerçekleşen binaların yerine deprem yönetmeliklerine uygun binalar yapıldı.

2025 yılı içinde devam eden 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi her yıl iki bine yakın yeni konut üretimi planlıyor.

- "Şehrin çeşitli bölgelerinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, depremlerin ülke gerçeği olduğunu, Erzurum'un da deprem kuşağında yer aldığını söyledi.

Depreme hazırlık konusunda hummalı bir çalışma içinde olduklarını belirten Sekmen, "Deprem kuşağında bulunduğumuzdan, göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimizin yapı stokunun mevcut durumunu iyileştirmek için çalışmalara başladık. Şehrin çeşitli bölgelerinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Şehirdeki dönüşüm çalışmalarına dair bilgiler veren Sekmen, şöyle devam etti:

"Erzurum'da kentsel dönüşüm projeleri ile şu ana kadar 20 binin üzerinde yeni konut yapıldı. Biz de belediye olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile beraber 10 binin üzerinde konut yapımı gerçekleştirdik. Bu devam ediyor. Bazı binalar sağlam görünse de yapıldığı zaman hazır betonun olmayışı ve deprem bilincinin bu kadar yaygın olmadığı hesaba katıldığında o dönemlerde yapılan binaların hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Her yıl Bakanlık, TOKİ, özel sektör ve belediye tarafından yapı dönüşümleri devam ediyor. Bizde bunu destekliyoruz."