Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum kentsel dönüşüm ile depreme hazır hale getirilmeye çalışılıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da, olası depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor, risk taşıdığı için yıkılan binaların yerine yönetmeliklere uygun sağlam binalar inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum kentsel dönüşüm ile depreme hazır hale getirilmeye çalışılıyor
        ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da, olası depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor, risk taşıdığı için yıkılan binaların yerine yönetmeliklere uygun sağlam binalar inşa ediliyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca 2021'de hazırlanan "İl Afet Risk Azaltma Raporu"na göre 2. derece deprem bölgesinde bulunan Erzurum, kentsel dönüşüm projeleri ile depreme hazır hale getirilmeye çalışılıyor.

        Her yıl depreme dayanıksız olduğu tespit edilen bölgelerde dönüşüm çalışmaları yapılırken, yapı stoklarına ilişkin ise çalışmalar sürüyor.

        Son 10 yılda Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 etap kentsel dönüşüm alanında 7 bin 200 yapının tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkımı gerçekleşen binaların yerine deprem yönetmeliklerine uygun binalar yapıldı.

        2025 yılı içinde devam eden 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi her yıl iki bine yakın yeni konut üretimi planlıyor.

        - "Şehrin çeşitli bölgelerinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, depremlerin ülke gerçeği olduğunu, Erzurum'un da deprem kuşağında yer aldığını söyledi.

        Depreme hazırlık konusunda hummalı bir çalışma içinde olduklarını belirten Sekmen, "Deprem kuşağında bulunduğumuzdan, göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimizin yapı stokunun mevcut durumunu iyileştirmek için çalışmalara başladık. Şehrin çeşitli bölgelerinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

        Şehirdeki dönüşüm çalışmalarına dair bilgiler veren Sekmen, şöyle devam etti:

        "Erzurum'da kentsel dönüşüm projeleri ile şu ana kadar 20 binin üzerinde yeni konut yapıldı. Biz de belediye olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile beraber 10 binin üzerinde konut yapımı gerçekleştirdik. Bu devam ediyor. Bazı binalar sağlam görünse de yapıldığı zaman hazır betonun olmayışı ve deprem bilincinin bu kadar yaygın olmadığı hesaba katıldığında o dönemlerde yapılan binaların hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Her yıl Bakanlık, TOKİ, özel sektör ve belediye tarafından yapı dönüşümleri devam ediyor. Bizde bunu destekliyoruz."

        Önümüzdeki dönemlerde depremin birinci ana madde olacağını ifade eden Sekmen, "Bundan sonraki 4 yılda da çok önemli kentsel dönüşüme imza atacağımızı belirtmek istiyorum. Vatandaşımıza da bu dönüşümler esnasında kolaylık sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli konut projelerini hayata geçirdik." diye konuştu.

        - "Bizim önceliğimiz deprem"

        Depremin değil ihmallerin insan öldürdüğüne dikkati çeken Sekmen, vatandaşları dönüşüm konusunda teşvik ettiklerini kaydetti.

        Sekmen, "Bizim önceliğimiz deprem. Bir yandan şehrimizi yenileyip tarihi yerlerini ortaya çıkarırken yapı stokunu da elden geçiriyoruz. Geçmişte var olan bazı binaları yıktık ve yıkmaya devam ediyoruz. Yerlerine yeni binalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 106 araç trafikten menedildi
        Erzurum'da 106 araç trafikten menedildi
        Eşi ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusunu yaralayan sanığa indiriml...
        Eşi ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusunu yaralayan sanığa indiriml...
        Çığda yaşamını yitiren 2 kişinin ailelerine AFAD'dan yardım
        Çığda yaşamını yitiren 2 kişinin ailelerine AFAD'dan yardım
        Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı'na katılacak görevliler kortej yürüyüşü yaptı
        Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı'na katılacak görevliler kortej yürüyüşü yaptı
        Erzurum'da kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın öldü
        Erzurum'da kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın öldü
        Basit yöntemlerle az katlı evler depreme dayanıklı hale getirilebilir
        Basit yöntemlerle az katlı evler depreme dayanıklı hale getirilebilir