Erzurum'da 106 araç trafikten menedildi

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 106 araç trafikten menedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik bilincinin artırılmasına ve kazaların azaltılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 1-28 Şubat tarihlerinde 25 bin 546 aracı kontrol etti.

Yapılan kontrollerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 sürücünün belgesine işlem yapıldı.

Şubat ayında 106 aracın trafikten menedildiği denetimlerde, 21 araca sigorta yaptırmamaktan, 210 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 95 sürücüye cep telefonuyla konuşmaktan, 223 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan idari cezalar kesildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.