Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 106 araç trafikten menedildi

        Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 106 araç trafikten menedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 106 araç trafikten menedildi
        ABONE OL

        Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 106 araç trafikten menedildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik bilincinin artırılmasına ve kazaların azaltılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, 1-28 Şubat tarihlerinde 25 bin 546 aracı kontrol etti.

        Yapılan kontrollerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 sürücünün belgesine işlem yapıldı.

        Şubat ayında 106 aracın trafikten menedildiği denetimlerde, 21 araca sigorta yaptırmamaktan, 210 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 95 sürücüye cep telefonuyla konuşmaktan, 223 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan idari cezalar kesildi.

        Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği

        Benzer Haberler

        Eşi ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusunu yaralayan sanığa indiriml...
        Eşi ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusunu yaralayan sanığa indiriml...
        Çığda yaşamını yitiren 2 kişinin ailelerine AFAD'dan yardım
        Çığda yaşamını yitiren 2 kişinin ailelerine AFAD'dan yardım
        Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı'na katılacak görevliler kortej yürüyüşü yaptı
        Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı'na katılacak görevliler kortej yürüyüşü yaptı
        Erzurum'da kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın öldü
        Erzurum'da kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın öldü
        Basit yöntemlerle az katlı evler depreme dayanıklı hale getirilebilir
        Basit yöntemlerle az katlı evler depreme dayanıklı hale getirilebilir
        15 gündür ulaşılamıyordu, mezradaki evinde donmak üzereyken bulundu
        15 gündür ulaşılamıyordu, mezradaki evinde donmak üzereyken bulundu