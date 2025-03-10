Erzurum'da 70 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu
Erzurum'da 70 yaşındaki eczacı Nurittin Yıldız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Erzurum'da 70 yaşındaki eczacı Nurittin Yıldız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Pasinler ilçesinde eczacılık yapan Yıldız'dan 3 gündür haber alamayan iş yerindekiler, eczacının Rabiana Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ndeki evine gitti.
Yıldız'ın evde yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Yıldızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacak.
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