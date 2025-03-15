Erzurum'da sağlık çalışanları "Doğu Türkistan" için sessiz yürüyüş yaptı

Erzurum'da sağlık çalışanları, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camii'nin önünde 70 haftadır bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ahmet Talha Yer, grup adına yaptığı açıklamada, ümmetin en mazlum coğrafyası olan, tek başına direnmeye çalışan, dünyanın görmezden geldiği, çoğu ülkenin siyasi çıkarları uğruna feda edilen ata yurdu Doğu Türkistan için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğu Türkistan'ın toplu şekilde yok edildiğini belirten Yer, "Bugün resmi belgelere göre 10 milyon insan toplama kamplarında ve akıl almaz işkencelerle karşı karşıya. 2014’te kurulan bu toplama kamplarında yapılanlar kimsenin duymak bile istemeyeceği cinsten. Toplu tecavüzler, domuz eti yedirmeye çalışma, kısırlaştırma, köle işçi olarak çalıştırma, organ ticareti ve daha tahmin bile edemediğimiz neler, neler." dedi.

Türkiye'nin iki katı yüzölçümüne sahip Doğu Türkistan'ın bir açık hava hapishanesine çevrildiğini ifade eden Yer, şunları kaydetti:

"Toplama kamplarındakiler dört duvar arasında işkence altındalar, peki ya kalanlar özgür mü? Kardeş Aile Projesi adı altında Çin rejim elemanları, Uygur Türklerini yatak odasına kadar 24 saat gözetliyor, yapay zeka sistemiyle Uygurlar her yerde takip ediliyor, aile üyelerinin hayatıyla tehdit edilerek Uygur kızları zorla Çinlilerle evlendiriliyor. Anne babası toplama kamplarına alınan çocuklar ise çocuk toplama kampına alınarak birer Çinli olarak yetiştiriliyor. Etnik yıkım, asimilasyon çalışmaları, insan haklarının hiçe sayıldığı uygulamalar her aşamada yapılmaya çalışılıyor.

Türkler, Müslümanlar ve birer insan olarak bize düşen önce dua etmek, ardından kardeşlerimizin yanında olmak. Filistin davamız gibi Doğu Türkistan haklı davamızı da etrafımıza duyurmak. Müslüman kardeşlerimizin çalınan alın teriyle hatta kanıyla üretilen Çin ürünlerini boykot etmek, bunun için de üretim ağımızda Çin'e muhtaç olmayacağımız sistemler geliştirmek boynumuzun borcudur."