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        Erzurum'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam boş arazide ölü bulundu

        Erzurum'da 4 gün önce yürüyüş için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki kişinin cesedi boş arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:06
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        Erzurum'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam boş arazide ölü bulundu
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        Erzurum'da 4 gün önce yürüyüş için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki kişinin cesedi boş arazide bulundu.

        Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde yaşayan Şehzat Gevker'den (82) haber alamayan yakınları, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine 12 Mart'ta evinden yürüyüşe çıkan, şeker ve tansiyon hastası Gevker için arama başlatıldı.

        Gevker, vatandaşların ihbarı üzerine evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi civarındaki boş arazide ölü bulundu.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gevker'in cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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