Erzurum'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam boş arazide ölü bulundu

İhbar üzerine 12 Mart'ta evinden yürüyüşe çıkan, şeker ve tansiyon hastası Gevker için arama başlatıldı.

Erzurum'da 4 gün önce yürüyüş için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki kişinin cesedi boş arazide bulundu.

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