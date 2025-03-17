Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 118, Nemrut'ta 108, Konaklı'da 98, Kartalkaya'da 87, Sarıkamış'ta 74, Uludağ'da 59, Hakkari'de 57, Hesarek'te 52, Erciyes'te 45, Çambaşı, Mersivan ve Zigana'da 36, Kop ve Yıldız'da 35, Kartepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Gevaş'da 3, Davraz'da 2, Akdağ'da 1 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, HSY: Hafif sağanak yağışlı)
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