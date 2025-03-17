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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:35
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 118, Nemrut'ta 108, Konaklı'da 98, Kartalkaya'da 87, Sarıkamış'ta 74, Uludağ'da 59, Hakkari'de 57, Hesarek'te 52, Erciyes'te 45, Çambaşı, Mersivan ve Zigana'da 36, Kop ve Yıldız'da 35, Kartepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Gevaş'da 3, Davraz'da 2, Akdağ'da 1 santimetre kaydedildi.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 17.03.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken PB 2 8
        Ergan SY 6 12
        Nemrut PB 5 12
        Konaklı PB 3 11
        Kartalkaya SY 7 11
        Sarıkamış PB 1 14
        Uludağ GSY 5 11
        Erciyes HSY 5 14
        Hakkari PB -3 8
        Hesarek ÇB 3 13
        Çambaşı ÇB 8 15
        Zigana GSY 12 19
        Mersivan PB 8 16
        Kop PB 1 13
        Yıldız SY 9 20
        Kartepe GYS 12 15
        Yalnızçam PB -6 10

        (PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, HSY: Hafif sağanak yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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