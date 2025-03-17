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        Sobadan sıçrayan kıvılcımla elbisesi tutuşup yanan çocuğun hayatını ablası kurtardı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da annesi ahırda olduğu sırada evdeki sobadan sıçrayan kıvılcımla elbisesi tutuşup yanan ve ablasının yardımıyla ölümden dönen 5 yaşındaki Melisa Ocak, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:08 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:08
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        Sobadan sıçrayan kıvılcımla elbisesi tutuşup yanan çocuğun hayatını ablası kurtardı
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da annesi ahırda olduğu sırada evdeki sobadan sıçrayan kıvılcımla elbisesi tutuşup yanan ve ablasının yardımıyla ölümden dönen 5 yaşındaki Melisa Ocak, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Şenkaya ilçesinin Atyolu Mahallesi'nde 2 gün önce Şenol Ocak alışveriş yapmak için ilçeye, karısı da hayvanlara yem ve ot vermek için ahıra gittiği sırada 5 yaşındaki kızları Melisa bir süre evde yalnız kaldı.

        Bu sırada yanan sobadan çıkan kıvılcımlar Melisa'nın giydiği yün kıyafetlere sıçradı ve elbise alev aldı. O sırada okuldan eve gelen ve ağlayan kardeşinin kıyafetlerinin yandığını gören 9 yaşındaki ablası Diyar, Melisa'nın üzerine su döküp ateşi söndürdü.

        Baş, boyun ve göğüs bölgesinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan küçük kız, ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ablası sayesinde hayatta kalan Melisa'nın Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

        AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 4 çocuk babası Şenol Ocak, kızının başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü söyledi.

        Okuldan gelen büyük kızının, kardeşini o halde görünce üzerine su döküp alevleri söndürdüğünü ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

        "Ablası tesadüfen eve geliyor, Melisa'yı görünce hemen musluktan su alıp üzerine döküyor. Melisa da 'Ablam üzerime su döktü, yangını söndürdü.' dedi. Komşular çocukların feryadına geliyor, sonra ahırdan eşim geliyor. Göğüs kısmından boğazına kadar yanık oluşmuş. Kızım uyurken birdenbire sıçrıyor, kabus ve rüyalar görüyor, kalktığında ağlıyor."

        Ocak, yanık tedavi merkezindeki doktor, hemşire ve çalışanlara yardımlarından dolayı teşekkür etti.

        Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan da baş, boyun ve gövdesinde ikinci ve üçüncü derecede derin alev yanıkları oluşan kız çocuğunu yakından takip ettiklerini belirterek, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü, cerrahi müdahale yapacaklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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