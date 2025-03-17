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        Erzurum'da, otoparktaki LPG'li araçta yangın çıktı

        Erzurum'da, binanın otoparkındaki LPG'li araçta çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 22:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:26
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        Erzurum'da, otoparktaki LPG'li araçta yangın çıktı
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        Erzurum'da, binanın otoparkındaki LPG'li araçta çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Atalay Caddesi'nde, binanın otoparkında bulunan LPG'li araçta yangın çıktı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler garaj önüne gelerek yangına müdahale etti. Otoparkın kapısını açan ekipler araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Araç ve garajda maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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