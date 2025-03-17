Erzurum'da, otoparktaki LPG'li araçta yangın çıktı
Erzurum'da, binanın otoparkındaki LPG'li araçta çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Erzurum'da, binanın otoparkındaki LPG'li araçta çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Atalay Caddesi'nde, binanın otoparkında bulunan LPG'li araçta yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler garaj önüne gelerek yangına müdahale etti. Otoparkın kapısını açan ekipler araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Araç ve garajda maddi hasar oluştu.
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