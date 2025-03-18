Erzurum'da menfezde saklanan 6 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, menfeze saklanan 6 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçede çalışma yürütüldü.

Ekipler, narkotik köpeği Kayzer'in de destek verdiği çalışmada, ilçedeki bir menfezde plastik bidon içinde saklanmış 4 kilo 920 gram kubar, 300 gram toz esrar ile 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.