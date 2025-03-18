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        Erzurum'da menfezde saklanan 6 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, menfeze saklanan 6 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:37
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        Erzurum'da menfezde saklanan 6 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, menfeze saklanan 6 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçede çalışma yürütüldü.

        Ekipler, narkotik köpeği Kayzer'in de destek verdiği çalışmada, ilçedeki bir menfezde plastik bidon içinde saklanmış 4 kilo 920 gram kubar, 300 gram toz esrar ile 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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