Doğudaki 8 ilde yaban hayvanları için 14 tondan fazla yem dağıtıldı

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de kışın sert geçtiği Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Bingöl ve Ağrı'da yaban hayvanları için karlı arazilere 14 tonun üzerinde yem bıraktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaban hayatını ve doğayı korumak için gece gündüz çalışan DKMP 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki 8 ilde karla kaplı arazilerin yanı sıra sulak alanlar, dağlar, ovalar ve yaylalarda yaban hayvanları için yemleme çalışması yürütüyor.

Kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı kırsal arazilere ve dağlık alanlara giden ekipler, buralara buğday, ekmek ve yem bırakıyor.

Kaçak avcıların izini de süren ekipler, bitkin ve yaralı buldukları hayvanları korumaya alıp tedavi ve bakımlarını üstleniyor.

- Ekipler 8 ilde 7/24 görev yapıyor

DKMP 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, AA muhabirine, avcılığın yoğun olduğu 8 ilde mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi.

Yaban hayatının desteklenmesi için av koruma kontrol faaliyetleri gerçekleştirip ihbarları değerlendirdiklerini belirten Ümüzer, "Doğada hafif yaralı bulunan yaban hayvanlarının tedavilerini yapıyoruz, ağır durumda olanları ise Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderiyoruz. Tedavilerinin ardından yaban hayvanlarını doğal yaşam alanına bırakıyoruz." dedi.

Ümüzer, personelin yeterli olmadığı durumlarda güvenlik güçlerinden destek aldıklarını söyledi.

Kışın yaban hayvanları beslenemeyecek duruma düştüğünde yemleme yaptıklarını anımsatan Ümüzer, şöyle konuştu:

"Yemleme diğer hayvanlara zarar vermeyecek şekilde saman ve buğday türlerinden yapılıyor. Yaban hayvanlarının aç kalıp telef olmamaları için karın yoğun olduğu yüksek alanlarda yemleme yapıyoruz. Bu hayvanları ağır kış şartlarında besleyip doğada kalmalarını sağladığımız için hem telef olmalarını engelliyor hem de popülasyonlarına katkıda bulunuyoruz. 2024-2025 kış sezonunda 8 il toplamında 14 bin 200 kilogram yemleme yapıldı. "