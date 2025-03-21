Erzurum ve Tunceli'de 495 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Erzurum ile Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 495 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum ile Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 495 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da dün aralıklarla yağan ve gece etkisini artıran kar yağışıyla 416 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tunceli'de de bir süredir devam eden kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerdeki hayatı olumsuz etkiliyor.
Merkeze bağlı 5 ilçedeki 79 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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