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        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:54
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        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri ekipleri, göçmen kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 araca el konuldu.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı, diğer 10 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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