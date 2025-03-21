Erzurum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı, diğer 10 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri ekipleri, göçmen kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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