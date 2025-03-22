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        "Patlayıcı torpil şakası", uzuv yaralanmasına ve görme kaybına neden olabiliyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldırım, özellikle ramazanda yoğunlukla patlatılan torpil gibi maddelerin, ciddi uzuv yaralanmalarına ve göze sıçraması sonucu görme kayıplarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:12
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        "Patlayıcı torpil şakası", uzuv yaralanmasına ve görme kaybına neden olabiliyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldırım, özellikle ramazanda yoğunlukla patlatılan torpil gibi maddelerin, ciddi uzuv yaralanmalarına ve göze sıçraması sonucu görme kayıplarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

        Erzurum'da ramazan ayında çocukların ve gençlerin sıkça şaka amaçlı torpil, maytap ve benzeri patlayıcılarla oynamasıyla ciddi uzuv yaralanmaları meydana geliyor.

        Bu maddelerin patlayıp göze teması, uzun süren cerrahi tedavilere ve göz kaybına yol açabiliyor.

        Uzmanlar ve aileler, bu tarz patlayıcı madde satışlarının yasaklanarak yetkililerin önlem almasını istiyor.

        - Ramazan ayında vaka sayısı fazla

        Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, her ramazan göz travmaları içinde torpil yaralanmalarının çok olduğunu söyledi.

        Özellikle bu ramazanda iki günde bir torpil patlaması nedeniyle gözünden yaralananları tedaviye aldıklarını ifade eden Yıldırım, "Ramazanda 15 günde 8 vaka yatırdık. Vakaların çoğu Erzurum'dan ama çevre illerden de havai fişek gibi patlayıcı travmalar karşımıza çıkabiliyor. Bu ramazanda vaka sayımız diğer ramazan aylarına göre daha fazla." dedi.

        Yıldırım, yapısı itibarıyla gözün diğer dokulara göre daha zayıf olduğunu belirterek, torpil gibi patlayıcı maddelerin teması ve sıçraması sonucu gözde kalıcı hasar bıraktığına dikkati çekti.

        - "Patlayıcı tarzda yaralanmalar daha ağır oluyor"

        Gözün bütünlüğünün bozulması sonrasında toparlanmasının daha güç olduğunu anlatan Yıldırım, "Göz, vücuttaki diğer bölgelerden farklı olarak travmaya maruz kaldığında maalesef travma öncesindeki haline gelmesi çok mümkün değil. Kişide görme kayıplarının haricinde ciddi psikolojik problemlere yol açıyor. Neticede görme kaybı insanların, çevresindekilerin ve ailelerinin hayatının kaymasına sebep oluyor. Her travmada gözde ciddi kayıplar olur ama patlayıcı tarzda yaralanmalar daha ağır oluyor." diye konuştu.

        Yıldırım, gözün yabancı cisimle yaralanması sonrası uzun tedavi süreci gerektiğini ifade ederek, ilk planda gözün bütünlüğünü koruyup yapı olarak sönmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Bu tarz vakalarda katarakt gelişimi, kornea ve retinal yapılarda problemler gelişebildiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "En kısa vadede hastalar 3-4 ayda birden fazla cerrahi işlem geçirebiliyor. Ağır travmalarda maalesef bazen gözü tamamen kaybedip protez göz ihtiyacına giden tablolar olabiliyor. Bu tarz patlayıcı maddelerle olan etkileşimlerin kamuya açık alanlarda, çocukların olduğu alanlarda yapılması gerçekten ciddi sağlık ve psikolojik problemlere yol açıyor."

        Yıldırım, tedavi görenler arasında çocuk ve genç erişkinler olduğunu, yaralanmaların daha çok torpili atanların değil, çevresine atılıp yaralanan ve torpille işi olmayan masum bireylerin olduğunu dile getirerek, keyfi olarak patlayıcı madde atılmasının önüne geçilmesi, satışlarının yasaklanıp çocuk ve gençlerin engelli bireyler olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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