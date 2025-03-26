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        Jandarma 3 yıldır firari olan hükümlüyü Kocaeli'nde yakaladı

        Erzurum'da, hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, jandarmanın çalışmasıyla 3 yıl sonra Kocaeli'nde gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:23 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:23
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        Jandarma 3 yıldır firari olan hükümlüyü Kocaeli'nde yakaladı
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        Erzurum'da, hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, jandarmanın çalışmasıyla 3 yıl sonra Kocaeli'nde gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kent genelinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve başkasının kredi kartını izinsiz kullanma suçlarından 11 ayrı suç kaydı bulunan, hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Hükümlünün 3 yıldır firari olduğunu belirleyen ekipler, 5 gün süren fiziki takip sonucunda firariyi, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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