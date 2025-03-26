Jandarma 3 yıldır firari olan hükümlüyü Kocaeli'nde yakaladı

Ekipler, bu kapsamda bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve başkasının kredi kartını izinsiz kullanma suçlarından 11 ayrı suç kaydı bulunan, hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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