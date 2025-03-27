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        Ortopedik engeline rağmen Türk Kızılayda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da ortopedik engeline rağmen yıllardır yardım faaliyetleri yürüten Önder Cellat, günün büyük çoğunluğunu geçirdiği Türk Kızılayda çalışmaları ile örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:50
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        Ortopedik engeline rağmen Türk Kızılayda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da ortopedik engeline rağmen yıllardır yardım faaliyetleri yürüten Önder Cellat, günün büyük çoğunluğunu geçirdiği Türk Kızılayda çalışmaları ile örnek oluyor.

        Erzurum'da yaşayan engelli 34 yaşındaki Önder Cellat, 6 yıldır farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük faaliyetlerine katıldı.

        Yaklaşık 5-6 aydır da Türk Kızılayda görev alan, doğuştan ortopedik engeli Cellat, Erzurum Türk Kızılay Palandöken Şubesi tarafından bir ay önce kurulan engelsiz birimin başkanlığına getirildi.

        Cellat, burada hem engellilerin yardım faaliyetlerini koordine ediyor hem de günlük yardım çalışmalarının planlamalarını yapıyor.

        Bugünlerde ramazan ayı nedeniyle şubedeki yardım dağıtımlarını koordine eden Cellat, gününün büyük kısmını yardım faaliyetleriyle geçiriyor.

        Önder Cellat, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır engelsiz biriminde yardımların engeli kişilere ve ailelere ulaştırıldığını söyledi.

        Köprü görevi yaptıklarını ve gönüllülük esasına göre çalıştıklarını dile getiren Cellat, "Yardımları çok zevkle yapıyoruz. Ramazan olduğu için de bol bol hayır duası alıyoruz. Bizim için önemli olan bu. Aileler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.

        - "Bedenen yorulsak da ruhen arınmış oluyoruz"

        Toplumsal faaliyetlerin önemine dikkati çeken Cellat, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 5-6 yıldır gönüllülük faaliyetleri içerisindeyim. Bazen fiziki olarak bazen de psikolojik olarak zorlanıyoruz. Geçen kanser hastası bir annemizi ziyaret ettik. Tekerlekli sandalye ihtiyacı vardı. Onu temin ettik. Bunlar çok güzel oluyor. Bunlar olunca fiziksel yorgunluğu atmış oluyoruz. Onları daha iyi anlıyoruz ve ihtiyaçlarına net bir şekilde cevap vermiş oluyoruz. Bedenen yorulsak da ruhen arınmış oluyoruz. Engellilerin topluma adapte olması, toplumsal faaliyetlerin içinde olması hem engelliler için hem de toplum için çok önemli."

        Engelli bir vatandaş olarak yardım faaliyetlerinde yer almanın çok mutluluk verici olduğunu aktaran Cellat, "Yardım kuruluşları farklı bir his. Spor yaptığınızda sanat yaptığınızda kendinizi tatmin etmiş oluyorsunuz, fakat yardım kuruluşlarında başkalarına yardım ettiğiniz için farklı bir his oluyor. Engelliler hayata küsmesin. Hayat zorlukları aşamayacak kadar zor değil." diye konuştu.

        - Engelli vatandaşlara, "yardım faaliyetlerine katılın" çağrısı

        Cellat, insanların engelleri aşmak için de kendilerine yardımcı olduklarını belirterek, evlerdeki engellilere yardım faaliyetlerinin içinde bulunmalarını tavsiye etti.

        Engelli ailelere kişisel olarak ulaşıp yardımları verdiklerini aktaran Cellat, "Yeni kurulan birimimiz ile engelli arkadaşlarımızla onları teşvik edecek faaliyetlerde birlikte olmayı planlıyoruz. Çabamız bağışçılarımız sayesinde oluyor. Onlara ihtiyacımız var. Onlar emanetlerini gönül rahatlığı ile bize teslim ederlerse biz de gereken yere teslim ederiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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