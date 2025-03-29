Erzurum'da sağlık çalışanları ve hekimler Gazze için yürüdü

Erzurum'da sağlık çalışanları ve hekimler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencisi Mehmetşan Korkmaz, burada grup adına yaptığı açıklamada, 72 haftadır zulmün karşısında olduklarını söyledi.

Zulme karşı durmanın herkesin insanlık görevi olduğunu ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"2 aylık ateşkes süresinde de zulmün ve işgalin bitmediğini, Mescidi Aksa'da namaz kılanların silah dürtmeleriyle bozulduğunu, Batı Şeria'da her gün evleri ellerinden alınan, mahalleleri yıkılan, keskin nişancı hedefiyle öldürülen Filistinlilerin olduğunu anlamadık mı? İsrail hapishanesinde 7 gün 24 saat işkenceyle maruz kalanların gözünün üzerinde kaş olması sebebiyle içeri alınan masumlar olduğunu idrak etmedik mi ki ateşkesin sorunsuz bir süreç olduğunu düşünelim? "