Erzurum'da sağlık çalışanları ve hekimler Gazze için yürüdü
Erzurum'da sağlık çalışanları ve hekimler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
Erzurum'da sağlık çalışanları ve hekimler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencisi Mehmetşan Korkmaz, burada grup adına yaptığı açıklamada, 72 haftadır zulmün karşısında olduklarını söyledi.
Zulme karşı durmanın herkesin insanlık görevi olduğunu ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:
"2 aylık ateşkes süresinde de zulmün ve işgalin bitmediğini, Mescidi Aksa'da namaz kılanların silah dürtmeleriyle bozulduğunu, Batı Şeria'da her gün evleri ellerinden alınan, mahalleleri yıkılan, keskin nişancı hedefiyle öldürülen Filistinlilerin olduğunu anlamadık mı? İsrail hapishanesinde 7 gün 24 saat işkenceyle maruz kalanların gözünün üzerinde kaş olması sebebiyle içeri alınan masumlar olduğunu idrak etmedik mi ki ateşkesin sorunsuz bir süreç olduğunu düşünelim? "
Korkmaz, "Bizler ateşkes ilan edilmesiyle İsrail'in yaptıklarını yok sayıp normalleşme sürecine kaldığı yerden devam eden ülkelerin sessiz milletleri mi olacağız, yoksa çadırda kalan yaralı insanları diri diri yakanlardan ülke mülke olamayacağını, hastane bombalayacak kadar aşağılık seviyeye inenlerin 'Ülke değil, teröristler sürüsü' olarak adlandırılabileceğini ve onlarla asla masaya oturulamayacağını, liderlerine, iş adamlarına ve CEO'larına öğreten onurlu halklar mı olacağız?" diye konuştu.
Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.
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