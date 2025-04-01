Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar

Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı.

Yılın yaklaşık 6 ayı karla kaplı bulunan kentin yüksek noktalarında baharın gelişiyle havalar ısınmaya başladı.

İlçeye bağlı yüksek rakımdaki Değirmenlidere Yaylası'nda "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler doğayı süsledi.

Zaman zaman karla karışık yağmur ve dolunun da etkili olduğu yaylada kar yağışı ve bahar bir arada yaşanıyor.