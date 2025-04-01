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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:21
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 105, Ergan'da 103, Sarıkamış'ta 76, Konaklı'da 55, Nemrut'ta 47, Kartalkaya'da 41, Yıldız'da 20, Zigana ve Hakkari'de 17, Uludağ'da 15, Yalnızçam'da 12, Gevaş Abalı'da 8, Hesarek'te 6 ve Akdağ'da 2 santimetre kaydedildi.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 01.04.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken SY 1 4
        Ergan SY 3 6
        Sarıkamış SY 2 6
        Konaklı SY 1 4
        Nemrut KSY 4 5
        Kartalkaya GSY 0 7
        Yıldız GSY 6 9
        Zigana GSY 12 19
        Hakkari KSY -3 4
        Uludağ GSY 2 4
        Yalnızçam SY 2 11
        Gevaş SY 4 10
        Hesarek KSY 1 7
        Akdağ GSY 5 10

        (SY: Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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