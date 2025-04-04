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        Erzurum'da inşaatta mahsur kalan anne köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaattaki asansör boşluğunda mahsur kalan anne köpek ile 4 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 00:54 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:57
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        Erzurum'da inşaatta mahsur kalan anne köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaattaki asansör boşluğunda mahsur kalan anne köpek ile 4 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda anne köpek ile 4 yavrusunun mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İnşaata gelen itfaiye ekipleri, hayvanları mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Köpek ve yavruları, daha sonra hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesinin barınağına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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