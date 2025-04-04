Erzurum'da inşaatta mahsur kalan anne köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaattaki asansör boşluğunda mahsur kalan anne köpek ile 4 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde inşaattaki asansör boşluğunda mahsur kalan anne köpek ile 4 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda anne köpek ile 4 yavrusunun mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İnşaata gelen itfaiye ekipleri, hayvanları mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Köpek ve yavruları, daha sonra hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesinin barınağına götürüldü.
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